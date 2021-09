Reinigungsaktion Pfälzer Wald

per Mail teilen

Freiwillige Helfer sind heute im Pfälzer Wald aufgerufen Müll einzusammeln. Die Waldbesucher sollen dabei den Abfall auflesen und entsorgen.

Jeder kann mitmachen, ohne Anmeldung und auf eigene Gefahr, teilt der Landesforstbetrieb Rheinland-Pfalz mit. Die Aktion trägt den Titel: „Rein in den Wald, raus mit dem Müll.“ Teilnehmer sollten den gesammelten Müll möglichst mit nachhause nehmen und dort entsorgen. Außerdem wurden 18 zentrale Müllsammelstellen eingerichtet. Die Säuberung des Pfälzer Waldes findet am heutigen Clean-up-Day statt, einem weltweiten Müllsammeltag, der das Motto trägt: „Die Welt räumt auf.“ Im vergangenen Jahr hatten sich 11 Millionen Menschen in über 160 Ländern beteiligt.