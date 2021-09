Pfälzerwald-Marathon wegen Corona auf "Kernthema" reduziert

Nach der Absage im vergangenen Jahr findet am Sonntag die 15. Auflage des Pfälzerwald-Marathons statt. Wegen Corona wird das Großevent aber reduziert.

In diesem Jahr werde die Laufveranstaltung - anders als gewohnt - an nur einem statt an drei Tagen ausgetragen, teilten die Stadt Pirmasens und die Veranstalter mit. Um möglichst optimale und sichere Bedingungen für die Teilnehmer wie auch das Helfer-Team vor Ort zu schaffen, "wurde das Event in seiner nunmehr 15. Auflage zudem auf sein 'Kernthema' reduziert". Am Sonntag werden deshalb ausschließlich Marathon- und Halbmarathon-Läufe für Profis, Hobby-Läufer und Einsteiger stattfinden.

Die Marathon-Strecke erstreckt sich wie gewohnt rund um Pirmasens "auf exakt 42,186 Kilometern" im Pfälzerwald - auf "gelenkschonenden Wegen in einer attraktiven Streckenführung". Start- und Endpunkt ist jeweils das Messegelände Pirmasens. Dieses biete ausreichend Platz für Teilnehmer und Helfer, teilten die Veranstalter mit.

Hygienekonzept und Spendenaktion

Um Ansteckungen zu vermeiden, sei in enger Abstimmung mit dem Gesundheitsamt der Kreisverwaltung Südwestpfalz ein detailliertes Hygienekonzept entwickelt worden. Teilnehmen könnten nur Personen, die geimpft, genesen oder getestet sind.

Wie in jedem Jahr gibt es auch diesmal wieder eine Spendenaktion anlässlich des Marathons. Aus aktuellem Anlass geht pro Teilnehmer und Läufer jeweils ein Euro an die Betroffenen der Flutkatastrophe in Rheinland-Pfalz.

Kein Marathon im vergangenen Jahr

Im vergangenen Jaht war die Traditionsveranstaltung wegen der Corona-Pandemie abgesagt worden. "Wir waren uns immer einig, die Veranstaltung nicht durchzuführen, wenn es aus Teilnehmer- und Helfersicht unverantwortlich ist", teilten die Organisatoren damals mit.

Im Jahr davor hatte der Marathon in der Südpfalz insgesamt rund 4.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer angezogen.