Esther Grün aus Mühlhofen in der Pfalz hat etwas gemacht, wovon manche nur träumen. Die zweifache Mutter hat ein eigenes Weingut gegründet. Und das auch noch mitten in der Corona-Pandemie. Aber das sieht sie nicht als Problem. Im Gegenteil. Dass sie von männlichen Kollegen eher skeptisch betrachtet wird, nimmt sie sportlich, denn sie weiß ganz genau, was sie will. Auch wenn es dabei immer mal wieder Schwierigkeiten gibt, wie sie in unserem Podcast erzählt.