Die Corona-Krise trieb den Bissersheimer Winzer Wolfgang Bender fast in den Ruin. Dann kam er auf eine Idee, die selbst die Landwirtschaftskammer so noch nicht erlebt hat.

Wolfgang Bender und seine Frau müssen zurzeit hunderte Weinbestellungen abarbeiten: Pappkartons falten und die Weine des aktuellen 2020er Jahrgangs verpacken und verschicken. Viel Arbeit, doch Wolfgang Bender ist froh, seine Kunden endlich beliefern zu können. Dass er seinen Wein überhaupt abfüllen konnte, verdankt er vielen freiwilligen Unterstützern.

Eine Pfälzer Erfolgsgeschichte - und dann kam Corona

Der 32-Jährige betreibt im nordpfälzischen Bissersheim (Kreis Bad Dürkheim) ein Familien-Weingut in vierter Generation. Vor zehn Jahren hat er den Betrieb nach dem Tod seines Vaters übernommen, kurz nach Schule und Wehrdienst, mit gerade mal 22 Jahren. Er hat jeden Euro in den Betrieb gesteckt und ihn so nach und nach wirtschaftlich saniert und modernisiert. 2020 sollte dann sein Jahr werden, die neue Eventlocation des Weinguts sollte so richtig durchstarten. Und dann kam Corona.

Pläne zunichte, Umsatz bricht ein

Die Gastronomie und die Veranstaltungsbranche leiden, dem Winzer brachen zwei Drittel des Umsatzes weg. Ganz zu Beginn der Corona-Krise habe er einmalig 9.000 Euro an Corona-Hilfen erhalten. Dem gegenüber stünden Verluste von rund 150.000 Euro, so der Winzer. Mit Online-Weinverkostungen hielt er das Geschäft gerade so am Laufen. Meist arbeitete er 16 Stunden am Tag.

Mit dem Rücken zur Wand

Anfang dieses Jahres stand Wolfgang Bender dann plötzlich vor einem Riesenproblem: In seinem Keller lagerten 80.000 Liter Wein, bereit zum Abfüllen. Doch ihm fehlten die finanziellen Mittel für Abfüllung, Etikettierung und Auslieferung. Die Bank wollte ihm nicht helfen und Fremdkredite kamen für ihn nicht in Frage.

Pfälzer Winzer sucht Hilfe im Netz

Daher startete er im März im Internet eine Crowdfunding-Kampagne: Innerhalb weniger Wochen fand er so 800 Unterstützer, durch die fast 100.000 Euro zusammenkamen. Mit dem Geld konnte der Pfälzer Winzer seinen 2020er Jahrgang doch noch abfüllen und das wirtschaftliche Überleben des Betriebs sichern.

Seine Vision: Weingut in Genossenschaft umwandeln

Sein nächster Schritt, um das Weingut aus der Krise zu führen: Wolfgang Bender will aus dem Betrieb eine Genossenschaft in Verantwortungseigentum machen: Eine Alternative zu den herkömmlichen Eigentümer-Unternehmensformen, wie beispielsweise eine GmbH. Gewinne und Vermögen sind an den Betrieb gebunden, sollen in dessen Entwicklung investiert werden.

Soziale und ökologische Ziele sollen unumkehrbar in der Satzung verankert werden, erklärt Wolfgang Bender. Um die Genossenschaft zu gründen braucht er mindestens 2.000 Mitglieder, die Anteile an seinem Betrieb zeichnen. Die Satzung wird nun vom Genossenschaftsverband geprüft. Frühestens im Juni rechnet Wolfgang Bender mit einem Ergebnis.

"Im Prinzip enteigne ich mich damit selbst." Wolfgang Bender

Wolfgang Bender beschreitet mit seinem Vorhaben neue Wege: Er könnte der erste Winzer der Pfalz sein, der aus seinem Familienbetrieb eine Genossenschaft macht.

Ander Winzer in der Pfalz sind nicht begeistert

Einige Winzer-Kollegen sehen das kritisch, sagt er. Aber Vorbehalte, gebe es bei Neuem immer. Er hofft, dass das Modell funktioniert, denn: "Auch Selbstausbeutung geht dann nicht mehr". Bisher habe er jeden Euro in den Betrieb investiert, für sich und seine Familie bleibe so wenig übrig, dass es kaum zum Leben reiche. Auch das soll künftig anders sein.