Nach dem Präsidenten- und Regierungswechsel in den USA hoffen Pfälzer Winzer auf ein Ende der US-Strafzölle für Weinexporte. Seit Oktober 2019 wird auf Weine aus Deutschland, Frankreich und Spanien ein Strafzoll von 25 Prozent von den USA erhoben. Im Handelsstreit mit den USA drohte in den letzten Wochen nach Angaben des Verbandes Deutscher Weinexporteure sogar die Erhöhung des US-Strafzolls für Wein auf 100 Prozent, weil die EU im Herbst ebenfalls Zölle für US-Produkte angehoben hatte. Nun hofft der Verband auf eine Wende. Erstes Ziel sei es, den Strafzoll auszusetzen. Danach könnte es im Frühsommer Gespräche zwischen der EU und den USA geben, um den Handelskonflikt zu beenden. Ein Bad Dürkheimer Winzer sagte, auch die US-Weinimporteure hätten daran ein Interesse. Aus der Pfalz werden aktuell fast ausschließlich Rosé- und Weißweine in die USA exportiert. Ein Edesheimer Betrieb hat trotz des Strafzolls erst in den vergangenen Tagen einige Tausend Flaschen dorthin verschickt.