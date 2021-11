Wein aus der Pfalz wird deutlich teurer

per Mail teilen

Jetzt wird auch noch der Pfälzer Wein teurer. Der aktuelle Jahrgang 2021 hat den Winzern so viel Mehrarbeit beschert und höhere Kosten - das wird auch auf den Preis durchschlagen und zwar deutlich. Der Wein wird lecker - aber auch teurer.

Der Pfälzer Wein wird teurer dpa Bildfunk Picture Alliance

So schätzen es Vertreter der Weinwirtschaft ein, die sich in Landau zur Jahrgangsbilanz getroffen haben.

Jedes Jahr zieht die Weinwirtschaft der Pfalz eine Bilanz für den aktuellen Jahrgang. Und eigentlich ist immer die Botschaft: Das wird ein guter Jahrgang - selbst wenn der Sommer zu nass und zu kühl war, wie in diesem Jahr. Positive Botschaften sind es, die da gesendet werden sollen. Dabei war es ein hartes Jahr für viele Winzerinnen und Winzer.

Dauerregen sorgt für Pilzkrankheiten

Vereinzelt gab es extreme Hagelschäden und dann der Dauerregen im Juni - vier Mal so viel, wie üblich. In der Folge mussten mehr chemische Pflanzenschutzmittel gespritzt werden, gegen aufkommende Pilzkrankheiten. Und auch wenn der trockenere und verhältnismäßig warme September wieder viel gut gemacht hat - die Winzer im Weinberg mussten noch mehr ran als sonst, um die Qualität zu sichern. All das kostet Geld.

Weinernte von oben (Archivbild) dpa Bildfunk Picture Alliance

Materialpreise kräftig gestiegen

Und natürlich betrifft die Winzer auch jede Preissteigerung an anderer Stelle, beim Diesel oder bei den Verpackungen: Kartonagen kosten da schnell mal 30 Prozent mehr. Die Personalkosten steigen. Da liegt die Frage auf der Hand: Was heißt das für die Verbraucher? "Wir müssen mit steigenden Preisen rechnen", sagt dann Thomas Weihl vom Weinbauamt Neustadt. Wie stark der Preisaufschlag ausfallen wird, das will niemand aus der Weinwirtschaft beziffern - aber klar ist: Es wird deutlich nach oben gehen.

Erntemengen sehr unterschiedlich

"Die Winzer haben höhere Kosten", sagt auch der Pfälzer Weinbaupräsident Reinhold Hörner. Und auch wenn die in diesem Jahr produzierte Weinmenge von rund 2,25 Millionen Hektolitern ganz ordentlich ist – einzelne Betriebe haben drastische Ernteeinbußen hinnehmen müssen. In diesen Fällen können die Winzer dann auch nichts mehr über die Menge des Weins auffangen. Den Stammkunden der Weingüter kann man das sicher alles erklären, der Lebensmitteleinzelhandel ist da weniger verständnisvoll und Hörner befürchtet, dass am Ende trotz höherer Preise nicht genug hängen bleibt, bei den Winzern. "Da habe ich Angst vor", sagt er.

Riesling ist der Gewinner 2021

Teurer wird er, der Pfälzer Weinjahrgang 2021 - aber wie wird er schmecken? Es werden leichte Weine sein, mit wenig Alkohol, mit vielen Aromen, säurebetont – ein Weißwein-Jahrgang und vor allem der Riesling wird von den speziellen Wetterbedingungen profitieren, sagen die Fachleute vom Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum in Neustadt.