Jedes Jahr wird eine Pfälzer Weinkiste an das Team der Polarforschungsstation Neumayer III in der Antarktis geschickt. Dieses Jahr startet die Reise wegen Corona später - am Sonntag geht's los, mit dem Schiff "Polarstern".

In Bremerhaven wird das Forschungsschiff Polarstern am Sonntag ablegen in Richtung Antarktis. Mit an Bord sind wieder 70 Weine und Sekte aus der Pfalz und Rheinhessen. 14.000 Kilometer reisen sie von Deutschland bis fast zum südlichsten Punkt der Erde - zur Polarforschungsstation Neumayer III in der Antarktis.

Tradition verspätet sich etwas wegen Corona

Die Weinkiste wird traditionell von der SGD Süd (Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd) geschickt. Dieses Mal werde sie aber nicht mehr vor Weihnachten, sondern erst Mitte Januar dort eintreffen.

Die Forschungsstation Neumayer III picture alliance/dpa/Alfred-Wegener-Institut | Thomas Steuer

Laut SGD-Süd-Präsident Hannes Kopf seien die Pläne wegen Corona geändert worden. So reise das Überwinterungsteam der Station in diesem Jahr ausnahmsweise nicht mit dem Flugzeug, sondern mit der "Polarstern" an. Die Weine, über die sich auf der Station immer alle freuen würden, so Kopf, haben sie dieses Mal direkt dabei.

Ausgewählte Weine wurden feierlich verschickt

Die Kiste wurde im September feierlich zugenagelt, dieses Jahr in Worms. Mit dabei waren drei Weinhoheiten, unter anderem die Pfälzische Weinkönigin Anna-Maria Löffler. In der Kiste ist zum Beispiel Weine aus dem "Afrika-Viertel" in Neustadt an der Weinstraße. Der gleichnamige Verein hat sie zur Verfügung gestellt, weil im "Afrika-Viertel" ein Denkmal an das Wirken des Polarforschers Georg von Neumayer erinnert.

Drei Weinköniginnen verschloßen die Wein-Kiste im September feierlich. SGD Süd

Polarforscher Neumayer kam aus der Pfalz

Die Wein-Tradition entstand, weil der Namensgeber der Polarstation der Pfälzer Geophysiker Georg von Neumayer ist. Er wurde in Kirchheimbolanden geboren und lebte in Neustadt an der Weinstraße.