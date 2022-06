Pfälzer Wein am Südpol getrunken

Das Forschungsteam der Neumayer-Station feiert heute das traditionelle Mittwinterfest in der Antarktis mit Weinen aus der Pfalz und Rheinhessen. Die Weine werden als Patengeschenk der SGD-Süd seit über 35 Jahren zum Feiertag auf die 14.000 Kilometer lange Reise in die Antarktis geschickt. Heute wird die Kiste aus Neustadt an der Weinstraße mit den Weinen geöffnet, darauf haben sich die Forscher schon seit Tagen gefreut. Mit der Tradition soll an das Wirken und an die Erfolge des Pfälzer Polarforschers Georg von Neumayer erinnert werden.