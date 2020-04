Die Behörden haben an die Bürger appeliert, trotz des Frühlingswetters am Wochenende zu Hause zu bleiben. Beliebte Ausflugsziele in der Pfalz wurden verstärkt kontrolliert.

Nach Angaben der Kreisverwaltung Bad Dürkheim sollen die Kontrolleure verhindern, dass sich an den Ausflugszielen in der Pfalz zu viele Menschen aufhalten. Helmbachweiher abgesperrt So wurde am Wochenende das Gelände rund um den Helmbachweiher in der Verbandsgemeinde Lambrecht abgesperrt. Am vergangenen Wochenende hatten sich dort mehrfach Menschen in größeren Gruppen gesammelt, so die Kreisverwaltung. Nach Angaben der Stadt Bad Dürkheim hatten die Kontrolleure vor allem beliebte Wanderhütten im Blick, zum Beispiel die Lindemannsruhe oder das Forsthaus zur Isenach. Dort sollte verhindert werden, dass sich an den Tischen und Bänken Gruppen zum Picknick versammeln. Die Wanderhütten und Vinotheken in der Pfalz sind wegen der Corona-Krise und den Hygienevorschriften seit Ende März geschlossen. Mandelblüte SWR Kontrollen auch in Neustadt Auch rund um Neustadt sind der Vollzugsdienst sowie Förster zu Kontrollgängen unterwegs gewesen. Straßensperren, wie zur Mandelblüte im Neustadter Stadtteil Gimmeldingen gab es laut Stadtverwaltung aber nicht. Trotz des Kontaktverbots waren im März dort tausende Schaulustige angereist, um die Mandelblüte zu erleben. Die Polizei hatte am darauffolgenden Wochenende Straßensperren errichtet, um Besucher abzuhalten und die Ansteckungsgefahr mit dem Corona-Virus zu unterbinden. Absperrbaken stehen an der Zufahrtsstraße nach Gimmeldingen SWR Foto: Panja Schollbach