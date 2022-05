BASF in Ludwigshafen will Homeoffice beibehalten

Einige Großunternehmen in der Pfalz wollen ihren Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen auch nach dem Auslaufen der Bundesnotbremse weiterhin Homeoffice ermöglichen. Nach Angaben einer BASF-Sprecherin hat das mobile Arbeiten in den letzten Monaten gut funktioniert.

Seit April vergangenen Jahres sind bei dem Chemiekonzern rund 20.000 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen im Homeoffice. Das ist in etwa die Hälfte der am Standort Ludwigshafen Beschäftigten.

Hybridmodell Homeoffice

Wie die Sprecherin mitteilte, möchte die BASF zukünftig eine Art Hybridmodell nutzen. Das heißt, die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen können, je nach Fachbereich, auch zukünftig weiterhin an einigen Tagen im Monat von zu Hause aus arbeiten.

Wie genau dieses Hybridmodell aussehen soll, das sei derzeit noch nicht klar. Wie die Sprecherin weiter mitteilte, hängt es von der jeweiligen Abteilung ab, wie viel Homeoffice auch nach der Corona-Pandemie möglich ist. So könne es durchaus sein, dass in einigen Fachbereichen Angestellte dauerhaft an mehreren Tagen in der Woche von zu Hause aus arbeiten können.

KSB will Homeoffice beibehalten

Auch die KSB in Frankenthal will die neuen Homeoffice-Möglichkeiten beibehalten. In welchem Umfang der Armaturen- und Pumpenhersteller seinen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zukünftig Homeoffice anbietet, werde derzeit noch geprüft. Wie ein Sprecher bestätigte, hat das mobile Arbeiten gut funktioniert. Rund die Hälfte der 1.100 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen im Verwaltungsbereich am Standort in Frankenthal seien seit der ersten Corona-Welle im Homeoffice.

Allerdings seien die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen geteilter Meinung was das Thema anginge. Einige Angestellte würden die neu gewonnen Flexibilität begrüßen. Andere hingegen wären froh, wenn sie bald wieder ins Büro zurück könnten.

Arbeit hat sich durch Homeoffice verändert

Wie der Sprecher weiter ausführte, hat sich die Arbeit durch das Homeoffice leicht verändert. Die Arbeitstage vieler Kollegen und Kolleginnen seien durch die vielen Telefontermine und Videokonferenzen stark durchgetaktet. Außerdem würde der soziale Aspekt verloren gehen. Flurgespräche oder spontane Arbeitsabsprachen seien weggefallen.

"Homeoffice ist eine Lösung, die über einen bestimmten Zeitraum gut funktioniert. Langfristig ist das aber glaube ich kein Modell, zumindest nicht für uns, weil die Bindung zum Unternehmen verloren geht."

Homeoffice hat viele Vorteile

Auch die Pfalzwerke in Ludwigshafen wollen in den nächsten Wochen nach Möglichkeiten suchen, das Homeoffice dauerhaft in den Arbeitsalltag zu integrieren.

"Unsere Aufgabe ist es, in den nächsten Wochen und Monaten für alle Beteiligten einen guten Weg zu finden. Wir wollen die vielen Vorteile, die das Homeoffice bietet, auch weiterhin nutzen."

Nach Angaben der Sprecherin arbeiten derzeit über die Hälfte der in der Hauptverwaltung in Ludwigshafen ansässigen Angestellten im Homeoffice.

Wie auch bei der BASF, war das Modell Homeoffice für die Pfalzwerke jedoch nicht ganz neu. Bereits vor der Corona-Krise arbeiteten einige Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen tageweise von zu Hause aus. Nun soll aber geprüft werden, inwieweit die neuen Möglichkeiten stärker genutzt werden können.

Mitarbeiter kommen langsam zurück

Trotz der guten Erfahrungen im Homeoffice gaben alle drei Unternehmen an, ihre Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in den nächsten Monaten langsam wieder zurückzuholen. Unter Einhaltung der notwendigen Hygiene- und Abstandsregeln könnten somit die ersten Angestellten wieder regelmäßiger ins Büro kommen.