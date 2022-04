Pfälzer Landwirten macht Frost zu Schaffen

Nach den kalten Nächten in der Pfalz ist noch unklar, ob der Frost in der Landwirtschaft Schäden angerichtet hat. In zahlreichen Obstplantagen war in der Nacht zum Montag die Frostschutzberegnung im Einsatz.

Die Pfirsichbäume in der Vorderpfalz stehen gerade in voller Blüte. Und dann das: Frost im April. Den Landwirten in Böhl-Iggelheim und Neustadt haben die nächtlichen Minusgerade schlaflose Nächte beschert, wie sie berichten. In ihren Obstplantagen mussten sie bei bis zu minus vier Grad Tiefsttemperatur die Frostschutzberegnung am Laufen halten.

Landwirte kämpfen um ihre Ernte

Auch die Aprikosen-, Zwetschgen-, Apfel- und Kirschbäume mussten die Landwirte über Nacht beregnen. So werden die zarten Blüten und Knospen geschützt. Das gefrorene Wasser legt sich wie ein Schutzpanzer um die Blüte und setzt dabei Wärme frei, so sinkt die Temperatur an der eisgepanzerten Blüte nicht unter den Gefrierpunkt.

Frostschutzberegnung in Böhl-Iggelheim: Das Wasser gefriert wie ein Schutzpanzer um die Blüte SWR

Ob der ganze Einsatz etwas gebracht hat, wird erst in ein paar Tagen zu sehen sein. "Wenn das Innere der Blüten schwarz wird, sind sie erfroren", erklärt Obstbauer Jürgen Hass aus Böhl-Iggelheim.

Teure Rettungsaktion

Auch die Frühkartoffel-Erzeuger in der Pfalz setzten laut Bauern- und Winzerverband großflächig auf Frostschutzberegnung. Das sei durch die hohen Energiepreise dieses Jahr besonders teuer. So verbrauche eine Schlepperpumpe pro Stunde 15 bis 30 Liter Diesel. "Da kann man sich ausrechnen, was allein in einer Nacht mit zehn Stunden Beregnung an Kosten zusammenkommen", sagt Kartoffelerzeuger Johannes Zehfuß aus Böhl-Iggelheim.

Die ganze Nacht lang haben Landwirte ihre Plantagen beregnet. SWR

Weiter steigende Lebensmittelpreise für Verbraucher?

Ob Obst und Kartoffeln wegen des Frosts nun für Verbraucher teurer werden, ist noch unklar. Frostschutzberegnung werde bei der Diskussion um steigende Lebensmittelpreise dieses Jahr nach Angaben von Landwirten nur ein Faktor von vielen sein: So erhöhten sich die Produktionskosten in der Landwirtschaft durch stark gestiegene Düngemittelpreise. Ein besonders großer Posten sei die Anhebung des Mindestlohns auch für Saisonarbeitskräfte. Bereits zu Jahresbeginn wurde der Mindestlohn von 9,60 Euro auf 9,82 Euro brutto je Arbeitsstunde erhöht. Und dann folgt im Juli eine weitere Anhebung auf 10,45 Euro je Stunde, so der Bauern- und Winzerverband.