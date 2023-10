Pfälzer Kirchengemeinden sollen beim Heizen sparen

Speyer:

Die christlichen Gemeinden in der Vorder- und Südpfalz sollen auch in diesem Winter wieder Energie in ihren Gebäuden sparen. Dazu haben das Bistum Speyer und die Evangelische Landeskirche der Pfalz aufgerufen. Leon Vucemilovic:

Vor allem beim Heizen sollen die Gemeinden sparen. Dabei können sie zum Beispiel Decken austeilen, damit die Gottesdienstbesucher nicht frieren oder mit ihren Gottesdiensten in kleinere Räume umziehen. Gemeindehäuser seien zum Beispiel besser beheizbar. In einigen Kirchen sind auch schon Heizungen unter den Kirchenbänken installiert, sagte ein Sprecher der Evangelischen Landeskirche der Pfalz dem SWR – diese Sitzheizungen werden nur warm, wenn dort wirklich jemand sitzt. Am Ende entscheidet aber jede Gemeinde selbst, ob und wie sie heizt. Im vergangenen Winter haben viele Kirchen wegen der befürchteten Gasknappheit weniger geheizt. Dadurch wurde in den protestantischen Kirchen der Pfalz nach eigenen Angaben 18 Prozent Heizenergie gegenüber 2019 gespart.