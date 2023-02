Erdbebenhilfe in der Türkei: Hundeführerin aus Pfalz sucht nach Überlebenden

Seit Dienstagmorgen sucht die Pfälzer Hundeführerin Alexandra Lambert nach Überlebenden unter den Trümmern im türkischen Erdbebengebiet. In einem kurzen Telefoninterview hat sie dem SWR ihre Eindrücke geschildert.

"Man ist natürlich stark berührt von dem Schicksal der Personen und auch von ihrem Leid, was außen herum stattfindet. Es sind wirklich massiv hohe Gebäude die zusammengestürzt sind." Mit diesen Worten beschreibt Alexandra Lambert aus Limburgerhof (Rhein-Pfalz-Kreis) ihre ersten Eindrücke aus der türkischen Erdbebenregion.

"Ein Bild des Chaos, aber für so etwas wurden wir ausgebildet."

Erdbeben-Alarm in der Nacht

Es war 4:40 Uhr in der Nacht zu Montag, als die Pfälzerin per Warn-App über das Erdbeben im türkisch-syrischen Grenzgebiet informiert wurde. Kurz entschlossen gab sie Bescheid, dass sie in die Türkei fliegen kann, um zu helfen. Sie ist Teil eines 41 Personen starken Einsatzteams, bestehend aus Hundeführern, Ärzten und sonstigen Helfern.

Schneefall in der Türkei

Nach einem kurzen Briefing im Flugzeug, beginnt der Einsatz in der Türkei. Vor Ort wird schnell klar: Nicht nur die unvorhersehbaren Nachbeben werden die Rettungsaktionen erschweren, auch das Wetter ist vor Ort extrem. Die Opfer und auch die Einsatzkräfte haben mit "Schneefall und eisigen Minustemperaturen" zu kämpfen.

Gefährlicher Einsatz

"Man geht mit einem mulmigen Gefühl dahin, weil man natürlich um die Gefahr weiß", sagt Alexandra Lambert, denn sie kennt diese Situation gut. Seit mehr als zwanzig Jahren ist sie sie ehrenamtlich mit ihrem Hund im Einsatz, um Leben zu retten.

Angst vor Nachbeben

"Die größte Gefahr ist, dass Nachbeben stattfinden und, dass die Gebäudestrukturen, die ja zusammengebrochen sind, dann auch nachrutschen und eine Gefahr für uns Helfer darstellen." Aus diesem Grund erkundet die Pfälzerin zuerst mit dem Team, wo die schnellsten Rettungschancen bestehen. "Und dann legen wir direkt los mit unseren Hunden. Die begeben sich dann auf die Suche nach den verschütteten Personen Dazu wurden sie ausgebildet und falls sie das Glück haben jemanden zu finden, verifizieren wir das mit einer technischen Ortung." Und erst dann beginnt das Team den Menschen auszugraben.

Ausdauerender Einsatz

Alexandra Lambert rechnet damit, dass sie "zehn bis vierzehn Tage" mit ihrem Team vor Ort sein wird, um Menschenleben zu retten. In einem Schichtbetrieb geht das Team an seine Grenzen. "Ein bischen Angst schwingt immer mit aber man hat hier einen professionellen Rückhalt im Team", sagt die Pfälzerin am Ende des siebenminütigen Telefonats - Dann muss sie auflegen, denn ihr nächster Einsatz beginnt.