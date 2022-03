Ukraine-Krieg - Pfälzer hamstern Heizöl

Es sind Rekordpreise: Der Heizölpreis kletterte auf etwa zwei Euro pro Liter. Pfälzer Verbraucher, die im beginnenden Frühling, ihre Tanks wieder füllen wollen, stöhnen entsetzt auf.

Sie müssen dafür mehr als das Doppelte berappen als noch vor einem Jahr. Und doch: Die Lieferanten in der Pfalz melden einen riesigen Kundenansturm. Wir haben nachgefragt.

Früher Nudeln und Klopapier, heute Heizöl

Ein Sprecher der Neustadter Heizöl-Firma Arnold erzählt: "Es sind die gleichen Leute, die vor zwei Jahren im Supermarkt, die Nudelregale leergeräumt und das Klopapier zuhause gehortet haben. Die horten jetzt Heizöl.“ Der Mitarbeiter, der seinen Namen nicht nennen möchte, hat dennoch Verständnis für die Kundschaft. Es seien meist ältere Leute, die nach dem Zweiten Weltkrieg Not erfahren haben und jetzt die Öltanks vollhauen – koste das Öl, was es wolle. Und auch wenn es keine wirkliche Knappheit an Heizöl gebe, treibe das die Preise zusätzlich in die Höhe, so der Mitarbeiter.

Heizöl-Horten treibt die Preise weiter nach oben

Auch bei der Firma Frühmesser in Landau steht das Telefon nicht mehr still, erklärt Firmeninhaber Thomas Frühmesser. Die Kundschaft hat große Angst, dass das Heizöl noch teurer wird, und bestellt daher lieber früher als später, sagt der Öllieferant. Auch für ihn sei das alles kein Spaß. Er könne weder planen, noch kalkulieren. Die Preise ändern sich ständig, so Frühmesser.

Preissprünge beim Heizöl

Michael Menke von Menke Mineralöle in Hettenleidelheim stimmt dieser Aussage zu. "Allein von Freitag letzter Woche auf Montag diese Woche ist der Literpreis um 20 Cent gestiegen. Tags darauf dann wieder um 10 Cent, einen Tag später fiel der Preis wiederum um 10 Cent. Bei solchen Preissprüngen ist es schwer, zu planen“, erklärt er.

Zudem bekomme er nicht immer die Mengen, die er brauche. Seine Firma beziehe das Heizöl aus den unterschiedlichsten Quellen. Die Großlieferanten seien durch die aktuelle geopolitische Lage verunsichert und würden Öl zurückhalten.