Pfalz: Gesundheitsämter wegen steigender Corona-Zahlen überlastet

Die Corona-Neuinfektionen in Deutschland sind so hoch wie nie. Das bekommen auch die Gesundheitsämter in der Vorder- und Südpfalz zu spüren: Sie können kaum noch alle Kontakte nachverfolgen, die Mitarbeiter sind überlastet.

Die Mitarbeiter der Gesundheitsämter sind wegen der Corona-Pandemie derzeit extrem gefordert: Das Gesundheitsamt im Kreis Südliche Weinstraße, das auch für Landau zuständig ist, ist wegen der steigenden Zahl der Neuinfektionen an der Belastungsgrenze. "Die Stimmung unter allen Beteiligten ist angespannt", teilte die Behörde dem SWR am Freitag mit. "Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Gesundheitsamt leisten täglich alles Mögliche, auch an den Wochenenden und Feiertagen."

Kontakte können noch nachverfolgt werden

Noch könnte das Gesundheitsamt in der Südpfalz alle Kontakte von Corona-Infizierten nachverfolgen. "Allerdings besteht eine höhere Bearbeitungsdauer als bisher", teilte die Behörde mit. Die Mitarbeiter würden Corona-Infizierte auch weiterhin anrufen. "Das Augenmerk liegt insbesondere auf Hausstandsangehörigen, vulnerablen Gruppen sowie Kindergärten und Schulen", hieß es. In Landau lag die Sieben-Tage-Inzidenz am Donnerstag bei knapp 180, im Landkreis Südliche Weinstraße bei 131,8. Beim Kreisgesundheitsamt seien 25 Mitarbeiter bei der Kontaktnachverfolgung im Einsatz. Neues Personal sei nicht vorgesehen.

Kontaktnachverfolgung in einem Gesundheitsamt. Wegen der steigenden Corona-Infektionszahlen sind Gesundheitsämter in mehreren deutschen Städten wieder überlastet. dpa Bildfunk Waltraud Grubitzsch

Appel von Landrat Dietmar Seefeldt (CDU)

"Aufgrund der steigenden Fallzahlen ist die Arbeitsbelastung im Gesundheitsamt für jeden einzelnen sehr hoch", so Landrat Dietmar Seefeldt (CDU). "Deshalb bitten wir um Verständnis, dass es bei den aktuellen Zahlen derzeit nicht möglich ist, alle Betroffenen innerhalb weniger Stunden zu benachrichtigen."

Kreis Bad Dürkheim und Neustadt: Mitarbeiter erschöpft

Wie das Gesundheitsamt des Kreises Bad Dürkheim und der Stadt Neustadt dem SWR sagte, schaffen es die Mitarbeiter derzeit gerade noch, enge Kontaktpersonen von Infizierten im Laufe eines Tages zu informieren. Flüchtige Kontakte sollten die Infizierten selbst informieren. Nach fast zwei Jahren Pandemie sei das Team des Gesundheitsamtes erschöpft und bereite sich wegen Corona auf einen anstrengenden Winter vor, hieß es. Am Donnerstag lag die Sieben-Tage-Inzidenz in Bad Dürkheim und Neustadt bei 135.

Gesundheitsamt Germersheim bekommt mehr Personal

Das Gesundheitsamt in Germersheim versucht nach eigenen Angaben, noch alle Corona-Fälle und die Kontaktpersonen von Infizierten zu verfolgen. Dies falle zunehmend schwerer, so ein Sprecher. Andere Aufgaben des Amtes würden dadurch nur eingeschränkt erledigt. Die Germersheimer Kreisverwaltung will das Personal in der Kontaktverfolgung aufstocken. Die Sieben-Tage-Inzidenz in Germersheim lag am Donnerstag bei 180 Neuinfektionen.

Die Gesundheitsämter müssen wegen der hohen Corona-Zahlen wieder mehr Kontakte nachverfolgen dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Jörg Carstensen

Was ist mit Unterstützung der Bundeswehr?

In der Hochphase der Corona-Pandemie hatten viele Kommunen in Rheinland-Pfalz Bundeswehrsoldaten zur Unterstützung bei der Kontaktnachverfolgung bekommen. Ein Sprecher des Landeskommandos Rheinland-Pfalz der Bundeswehr sagte am Freitag auf SWR-Anfrage, ein Einsatz von Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr in den Gesundheitsämtern sei derzeit nicht vorgesehen. Die zuständigen Behörden müssen sich erst einmal selbst behelfen - über Zeitarbeitsfirmen etwa. Erst wenn da alle Personalressourcen ausgeschöpft seien, könne ein Antrag auf Hilfeleistung gestellt werden.