Nach Bundestagwahl-Schlappe: CDU-Politiker aus der Pfalz fahren nach Berlin

per Mail teilen

Die CDU steckt nach dem schlechten Wahlergebnis bei der Bundestagswahl in einer Krise. Nun fahren auch Pfälzer CDU-Kreisvorsitzende am Samstag nach Berlin, um darüber zu beraten wie die Basis wieder besser eingebunden werden kann.

Nach Medienberichten soll an die Kreisvorsitzenden bereits ein Online-Fragebogen verschickt worden sein, den jeder ausfüllen soll. Eine der Fragen lautet: „Was sind Ihrer Meinung nach die wichtigsten Gründe für das enttäuschende Abschneiden von CDU und CSU bei der Bundestagswahl?

Forderung: Stärkere Einbindung der CDU-Basis

Markus Wolf (CDU) CDU Bad Dürkheim

Der CDU-Kreisvorsitzende aus Bad Dürkheim Markus Wolf stellt nun eine klare Forderung: "Wir brauchen jetzt eine stärkere Einbindung der Basis. Ob das über die Rückmeldung durch die Kreisvorsitzenden durch eine Befragung geht, wie es andere Parteien gemacht haben? Ich glaube, das müssen wir am Samstag noch einmal diskutieren." Wolf sagt, dass unter dem Strich eine stärkere Beteiligung absolut notwendig sei.

CDU-Mitgliederbefragung sei das Mindeste

Lena Hirschinger (CDU) privat

Lena Hirschinger ist CDU-Kreisvorsitzende der Südlichen Weinstraße: "Ich denke, gerade bei dieser Wahl, die uns jetzt bevorsteht, ist es ganz ganz wichtig, dass der neue Bundesvorstand also sowohl der Bundesvorsitzende als auch das gesamte Team des Bundesvorstands breiten Rückhalt in der Basis, also bei den Parteimitgliedern, einfach hat."

Und von daher sei eine Mitgliederbefragung das Mindeste, was ihres Erachtens stattfinden sollte. Zudem könne sie sich einen Mitgliederentscheid vorstellen.

CDU soll Vertrauen zurückgewinnen

Marco Göring (CDU) CDU Neustadt an der Weinstraße

Und auch der CDU-Kreisvorsitzende von Neustadt Marco Göring spricht Klartext: "Im Moment haben wir ein Stück weit in der Partei das Vertrauen verloren, Vertrauen in unsere Spitzengremien, in unserer Spitzenpersonal. Das merkt man."