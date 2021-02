per Mail teilen

Heute soll dem Bistum Speyer eine Petition übergeben werden, die den geplanten Sparkurs des Bistums kritisiert. Insgesamt will das Bistum nach eigenen Angaben 6,4 Millionen Euro im Haushaltsplan für das Jahr 2022 einsparen.

Das Bistum Speyer begründete die anstehenden Sparmaßnahmen mit den sinkenden Kirchensteuereinnahmen. Die ersten Sparvorschläge hatten Anfang Februar deutliche Kritik hervorgerufen. Der Online-Petition gegen die Spaßmaßnahmen hatten sich über 1000 Menschen angeschlossen. Kritisiert wird unter anderem, dass die Familienbildungsstätte in Pirmasens geschlossen werden könnte. Genau solche Einrichtungen würden Menschen doch den Zugang zur Kirche erleichtern, heißt es in vielen Kommentaren der Petitions-Unterzeichner. Die Sparpläne seien aber noch nicht endgültig entschieden, teilte eine Bistums-Sprecherin auf Anfrage mit. Die Vorschläge sollen am 17. April noch einmal beraten werden.