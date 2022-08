Personalmangel in Pfälzer Krankenhäusern

In Rheinland-Pfalz hält der Abwärtstrend bei den Corona-Zahlen an: Im Vergleich zur Vorwoche sank die Sieben-Tage Inzidenz am Dienstag um mehr als 100 auf 345,9. Allerdings wurden 13 neue Todesfälle in Zusammenhang mit dem Virus gemeldet. mehr...