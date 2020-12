per Mail teilen

Am Klinikum der Stadt Ludwigshafen ist die Personalsituation nach wie vor sehr angespannt. Wie eine Klinikums-Sprecherin mitteilt,

fehlen zurzeit 190 Mitarbeiter.

Die Mitarbeiter seien entweder selbst mit dem Corona Virus infiziert oder hätten engen Kontakt zu Infizierten gehabt und befänden sich somit in Quarantäne. Nach wie vor schaffe man es, durch die Schließung ganzer Stationen und OP-Säle, Kräfte umzuschichten und sie gerade auf den Covid-Intensivstationen einzusetzen, so die Klinikumssprecherin. Es würde aber zunehmend schwieriger, die Patienten adäquat zu versorgen. 75 Patienten lägen im Augenblick auf den Covid-Stationen, davon seien 23 auf der Intensivstation. Hinzu kämen weitere 13 Patienten, die zwar mittlerweile negativ getestet seien, aber zu schwach, um nachhause oder in eine Reha entlassen werden zu können.