Ein unbekannter Dieb hat in Rülzheim im Kreis Germersheim einen hohen Schaden angerichtet. Nach Angaben der Polizei entwendete er am Wochenende drei Pedelecs im Gesamtwert von 8.200 Euro. Bei zwei Wohnanwesen habe er die Schlösser der Fahrräder durchtrennt. Die Germersheimer Polizei bittet um Hinweise zu der Tat in der Rülzheimer Römerstraße.