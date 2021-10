Polizei fahndet nach flüchtigem Pedelec-Fahrer

Die Polizei in Ludwigshafen sucht nach einem unbekannten Pedelec-Fahrer. Nach Angaben der Ermittler, war der etwa 70-jährige Radfahrer gestern an einer Ampel mit einer anderen Fahrradfahrerin in Streit geraten. Schließlich verfolgte der Pedelec-Fahrer die Frau, schrie sie an und fuhr gegen ihr Hinterrad, sodass sie stürzte. Anschließend sei der Mann schnell weitergefahren und habe die verletzte Radfahrerin auf der Straße liegen lassen. Die Polizei ermittelt jetzt gegen den Unbekannten unter anderem wegen Körperverletzung, Fahrerflucht und Beleidigung.