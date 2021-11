Nach den 22 positiven Corona-Fällen an der Richard-von-Weizsäcker- Realschule Plus in Germersheim laufen weitere PCR-Tests. Insgesamt müssen knapp 190 Schülerinnen und Schüler getestet werden. Mit den Ergebnissen rechnet die Kreisverwaltung nach eigenen Angaben frühestens am Freitag. Bis dahin müssen die Schulkinder Zuhause bleiben. Betroffen sind alle achten Klassen der Schule, eine siebte und eine neunte Klasse.