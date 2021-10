Vier Dinge, die Sie über Ampeln in der Pfalz wissen müssen

Am Mittwoch haben die konkreten Ampel-Koalitionsverhandlungen begonnen. Ampeln gibt es aber nicht nur in Berlin, sondern auch in der Pfalz. Werden Sie zum Ampelexperten!

Welches Ampel-Licht geht eigentlich am häufigsten kaputt?

Rot und Grün. Diese Erfahrung hat zumindest die Stadt Speyer gemacht. Aber: Da viele Ampeln mit neuer LED Technik ausgestattet sind, halten die Leuchten nun zumindest länger als die alten Glühlampen. Politisch könnte das heißen: Gelb hält am längsten!

Wann wurde die erste Ampel in Speyer aufgestellt?

Nach Angaben der Stadt Speyer wurde die erste Ampel am 15. Juli 1963 am Postplatz durch den damaligen Oberbürgermeister Paulus Skopp in Betrieb genommen. Das sei fast ein kleines Volksfest gewesen. Die Speyerer Tageszeitung vom 16. Juli 1963 schrieb stimmungsmäßig irgendwo zwischen Euphorie und Skepsis: "Auf einer ersten Probefahrt über die beampelten Kreuzungen versuchen wir, uns ein Bild vom Funktionieren der Anlage zu machen. Aber nach ein paar Stunden ist es selbstverständlich noch zu früh, um ein Urteil abgeben zu können. Für das Erste aber wollen wir uns freuen, dass nun endlich der seither gewohnte Freistilringkampf auf unseren Straßen vorbei ist. Und immerhin, man mag es bedauern oder sich darüber freuen: Mit der Kleinstadtromantik Speyers ist es sowieso nicht erst seit gestern vorbei."

Wie viele Ampeln gibt es in der größten Stadt der Pfalz?

155 - nach Angaben der Stadtverwaltung Ludwigshafen. Der Fachmann sagt übrigens "Lichtsignalanlagen". Neue Lichtsignalanlagen werden nach Bedarf geplant und somit variiert die Anzahl der neuen Ampeln pro Jahr. Mit der neuen Linie 10 und der Stadtstraße werde sich die Anzahl voraussichtlich um rund 15 Stück erhöhen. Auch interessant: „Die Lichtsignalanlagen leuchten entweder mit Glühlampen oder LED. Der Anteil der neuen LED-Technik beträgt 70 Prozent." Ampeln seien mittlerweile "komplexe PCs". Die Grundlage für das Leuchten bilden Signalprogramme. Die größten Herausforderungen bei den Ampelanlagen sind laut Stadt das hohe Alter und die heutigen Anforderungen: Ein Drittel der Anlagen ist über 20 Jahre alt. Das Problem: Bei alten Ampeln können keine Erweiterungen vorgenommen werden. Deswegen müsse man sie oft komplett ersetzen. Im Bundestag waren die meisten Abgeordneten zu Beginn der letzten Wahlperiode sogar deutlich älter, nämlich im Schnitt 49 Jahre alt.

Und wer kümmert sich um die Pfälzer Ampeln?

Der Landesbetrieb Mobilität Speyer (LBM) ist nach eigenen Angaben für einen großen Teil der Ampeln in der Vorderpfalz zuständig, aber nicht für alle. Konkret schreibt der LBM: "Im Einzugsbereich des LBM Speyer gibt es insgesamt 178 Lichtsignalanlagen, davon sind 30 % reine Fußgängersignalanlagen. Um die Hälfte davon kümmern sich die Städte, mit denen wir als Landesbetrieb eine Unterhaltungsvereinbarung dazu geschlossen haben." Nicht dabei sind laut LBM die Ampeln an Stadtkreisstraßen und an Gemeindestraßen. Auch die 155 Ampeln, die in Ludwigshafen stehen (siehe Frage drei), fallen nicht in die Zuständigkeit des LBM.