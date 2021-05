Die Polizei hat in der Nacht zum Sonntag eine Feier am Lambsheimer Weiher aufgelöst. 42 Menschen wurden wegen Verstoßes gegen die Corona-Reglungen angezeigt. Der zuständige Gewässerwart schätzt, dass bis zu 200 Jugendliche am Lambsheimer See feierten. Zudem wurde in den dortigen Kiosk eingebrochen. Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 1.000 Euro und sucht Zeugen.