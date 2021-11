Park auf Parkinsel bald wieder freigegeben

per Mail teilen

Nach dem Rheinhochwasser wird der Stadtpark auf der Parkinsel, der in Teilen überflutet war, heute Nachmittag wieder freigegeben. Die Stadt hat nach eigenen Angaben die Bäume auf ihre Standfestigkeit kontrolliert. Dabei sei auch geprüft worden, ob Wurzeln freigewaschen wurden oder Bäume schräg stehen. Es werde noch das Treibholz kleingesägt und abgefahren. In Speyer ist es nach wie vor verboten, die Rheindeiche zu betreten. In Germersheim ist das Rheinvorland mit Promenade und Aussichtsplattform wieder begehbar.