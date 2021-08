per Mail teilen

Mitarbeiter der Stadt Ludwighafen wollen am Montag den Zustand der Bauwerke für den Hochwasserschutz kontrollieren. Die Stadt rechnet nach eigenen Angaben am Montagabend damit, dass der Pegel des Rheins die 7-Meter-Marke unterschreiten wird. Dennoch bleibe der Stadtpark auf der Parkinsel im Stadtteil Süd für Besucher gesperrt. Dies gelte noch für eine längere Zeit. Weil der Boden durch das Hochwasser aufgeweicht sei, könne die Standsicherheit einiger Bäume darunter leiden, was wiederum einen Besuch auf der Parkinsel gefährlich mache.