Ein junger Autofahrer hat am frühen Sonntagmorgen mit seinem Wagen ein geparktes Auto gerammt. Durch die Wucht des Aufpralls wurde laut Polizei das Auto in das Badezimmer des Hauses geschoben. Die Wand sei auf etwa vier Quadratmetern eingedrückt gewesen, hieß es. Die Bewohner blieben unverletzt. Der 21-jährige Unfallfahrer wurde mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Nach Angaben der Polizei war der 21-Jährige im Stadtteil Oppau vermutlich mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs, als er mit dem geparkten Pkw kollidierte. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Die Wand sei provisorisch verschlossen worden, so die Feuerwehr, das Haus sei aber nicht einsturzgefährdet.