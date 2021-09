Die Polizei sucht einen Mann, der in einer Drogerie in Bad Dürkheim Parfum im Wert von rund 2.000 Euro gestohlen haben soll. Eine Mitarbeiterin hatte beobachtet, wie der Mann mehrere Flakons in eine Papiertüte gesteckt und ohne zu Zahlen den Laden verlassen hatte. Die Höhe des Schadens ergab sich nach einer Überprüfung des Warenbestandes. Nach Angaben der Verkäuferin hatte der Mann bereits mehrfach in der Drogerie eingekauft.