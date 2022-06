Papierfabrik Cordier macht nach 186 Jahren dicht

per Mail teilen

Im Isenachtal bei Bad Dürkheim schließt heute die Papierfabrik Cordier ihre Pforten. Das Unternehmen hatte seit dem Jahr 1836 bestanden. Die knapp über 50 Mitarbeiter haben die Möglichkeit, in einer Transfergesellschaft zu wechseln. Die Cordier Spezialpapier GmbH hatte 2019 den Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt und war 2020 an ein Unternehmen mit Sitz in Nordrhein-Westfalen verkauft worden. Dieses hatte jetzt laut Gewerkschaft IG BCE beschlossen, das Werk zu schließen.

Die zweite Papierfabrik im Isenachtal, Schleipen, war 2021 von einem kanadischen Investor gekauft worden und besteht weiter.