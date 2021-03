per Mail teilen

Im Landesimpfzentrum in Frankenthal ist am Montagvormittag nach Angaben der Stadt eine Panne passiert. 120 Impfwillige mussten wieder nach Hause geschickt werden, weil kein Impfstoff da war. Wie eine Stadtsprecherin auf Anfrage mitteilte, habe es einen Fehler im letzten Schritt der Lieferkette gegeben, wodurch kein Impfstoff in die Andreas-Albert-Schule geliefert wurde. Die 120 Impftermine konnten kurzfristig auf Dienstagnachmittag verlegt werden