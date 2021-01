19 Kriminalromane mit der Figur des leicht chaotischen Schifferstadter Kommissars Palzki sind schon erschienen, ein neuer Fall kommt im März in die Buchläden - aber Autor Harald Schneider ist noch lange nicht mit seinen Ideen am Ende. Und so wird Palzki weiter in der Pfalz und der Kurpfalz ermitteln. Doch Harald Schneider hat nicht nur Romane in Arbeit. Er ist auch dabei, ein Leseförderungsportal für Kinder aufzubauen. In dieser Folge erzählt Harald Schneider von seinen kreativen Plänen.