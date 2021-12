Paketzentrum Speyer: Päckchen zu Weihnachten zeitig verschicken!

Es ist gewaltig, was in der Vorweihnachtszeit an Paketen verschickt wird. Im Paketzentrum Speyer könnte nach Angaben der Post/DHL-Gruppe bereits nächste Woche ein neuer Rekord aufgestellt werden.

SWR Paketzentrum Speyer auf Rekordkurs 530.000 Pakete - so viele wurden vom Paketzentrum Speyer aus im vergangenen Jahr bis einen Tag vor Weihnachten verschickt. In diesem Jahr wird die Zahl wohl noch übertroffen, sagt der Leiter des Paketzentrums Rudi Herz. Denn der Online-Handel boome zu Corona-Zeiten. Dazu kommen die unzähligen Weihnachtspakete, die rechtzeitig bei Familie und Freunden ankommen sollen. Sicherheit geht vor in Corona-Zeiten Seit Beginn der Corona-Pandemie dürfen zum Schutz der mehr als 600 Beschäftigten im Paketzentrum Speyer keine Journalisten mehr rein, um zuzusehen, wie ununterbrochen Pakete über Sortier-Bänder laufen oder in die gelben DHL-Fahrzeuge verladen werden. Bei der Paketflut in der Weihnachtszeit wolle man nichts riskieren, sagt Herz. Ausfälle wegen Corona gebe es nur wenige. "Wir machen 3G am Arbeitsplatz schon seit dem Tag eins der Pandemie und haben einen sehr vernünftigen Umgang mit der Gesamtsituation und kriegen das hin, trotz Corona." SWR Wichtig sei jetzt, dass die Technik der Paket-Bänder funktioniere und kein Winterwetter mit schwierigen Straßenverhältnissen dazwischenkomme. Da heißt es Daumen drücken. Denn das Einzugs- und Versorgungsgebiet des Paketzentrums Speyer ist groß und umfasst ganz Rheinland-Pfalz, das Saarland und die Rhein-Neckar-Region. Was muss ich beim Paketversand vor Weihnachten beachten? dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Patrick Pleul Tipps, damit Geschenke pünktlich ankommen Der Chef im Paketzentrum sagt, worauf beim Packen der Weihnachtspakete achten sollte. Sonst könnte sich der Versand verzögern. Im Klartext heißt das: Paket-Klebeband statt etwa Isolierband verwenden, das die Pakete gut von den Laufbändern rutschen lässt und die Adresse per Computer oder zumindest gut leserlich schreiben. Aber auch wer alles richtig mache, sollte mit dem Aufgeben seiner Geschenke nicht allzu lange warten, so Herz. Allerspätestens am 20. Dezember sollten sie abgeschickt werden, wenn sie noch pünktlich zum Fest ankommen sollen. Paketzentrum Speyer soll schneller werden Nach Angaben der Post/DHL-Gruppe sollen in Zukunft die Kapazitäten am Standort Speyer durch einen Neubau erweitert werden. Die Bauarbeiten für ein neues Sortierzentrum hätten bereits begonnen. Dort könnten ab Ende 2022 kleinere und mittlere Pakete noch schneller bearbeitet werden als bisher.