Der Umschlag von Paketen im Paketzentrum Speyer läuft weiter auf Hochtouren. Laut eines Postsprechers werden nun vor allem Retouren bearbeitet. Bereits in der Woche vor dem 19. Dezember schlug das Paketzentrum in Speyer über 500 Tausend Pakete am Tag um. Diese hohe Zahl bleibe auch nach Weihnachten erhalten, so ein DHL Sprecher. Grund seien nicht nur die Retouren, sondern auch das Einlösen von Geschenkgutscheinen und somit wieder neue Online-Bestellungen. Auch das Zustellen verspäteter Pakete beschere dem Verteilerzentrum in Speyer weiterhin viel Arbeit.