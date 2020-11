Das Paketzentrum Speyer rechnet in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie in der Weihnachtszeit mit deutlich mehr Paketpost. Die Mehrarbeit soll durch Überstunden und zusätzliche Mitarbeiter bewältigt werden. Schon jetzt werden in Speyer deutlich mehr Pakete umgeladen und ausgeliefert als in Normaljahren. Nach Angaben eines DHL-Sprechers laufen zurzeit täglich 400.000 Pakete über die Bänder. Das sind 120.000 Sendungen mehr als üblich. Das stärkste Aufkommen erwarten die Verantwortlichen in den zwei Wochen vor Weihnachten: mehr als 500.000 Pakete täglich könnten es werden, das wäre ein neuer Rekord im Paketzentrum Speyer. Schon im März - für die Paketflut der ersten Corona-Welle - wurden 170 weitere Mitarbeiter eingestellt. Jetzt für die Weihnachtspakete in der zweiten Corna-Welle sollen weitere Aushilfskräfte dazukommen. Das Paketzentrum Speyer ist zuständig für die Pfalz sowie für die Städte Mannheim und Heidelberg sowie das Umland.