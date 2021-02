per Mail teilen

Ein junges Pärchen ist am Montagabend in der Ludwigshafener Innenstadt von mehreren Männern angegriffen worden. Nach Polizeiangaben wurden der junge Mann und seine Freundin zunächst von einem Unbekannten verfolgt, mit dem sie in Streit geraten waren. Wenig später hielt laut Polizei ein Auto mit zwei weiteren Männern neben dem Pärchen. Die Männer seien ausgestiegen und hätten das Paar zusammen mit dem dritten Mann mit einer Schusswaffe, einer Machete sowie einem Messer bedroht. Der junge Mann wurde bei einer Rangelei leicht verletzt. Als ein Zeuge eingriff, seien die drei Unbekannten geflüchtet.