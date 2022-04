Sturzbetrunkene Jugendliche schlägt mit Weinflasche zu

Eine sturzbetrunkene Jugendliche hat Donnerstagabend ihrer Bekannten in einem Linienbus in Otterstadt (Rhein-Pfalz-Kreis) eine Flasche auf den Kopf geschlagen. Laut Polizei kam das Opfer in ein Krankenhaus. Die 15-jährige Jugendliche hatte sich offenbar mit ihrer Bekannten im Bus gestritten, so ein Polizeisprecher. Als sie in Otterstadt ausstieg, schlug sie der 17-Jährigen eine Weinflasche auf den Kopf, so dass das Opfer eine stark blutende Platzwunde erlitt. Zeugen riefen Polizei und Rettungsdienst. Die 15-jährige flüchtete, wurde aber später in ihrer Wohnung angetroffen. Die Polizei stellte einen Atemalkoholwert von knapp 1,8 Promille fest. Trotz des hohen Werts habe sich das Mädchen noch gut zu dem Vorfall äußern können. Ein Strafverfahren wegen Körperverletzung wurde eingeleitet.