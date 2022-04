Ostergottesdienste mit wenigen Corona-Auflagen

Im Speyerer Dom und in der evangelischen Gedächtniskirche, sind am Wochenende feierliche Ostergottesdienste geplant. Nach Angaben der Kirchen, gelten dabei weiterhin Corona-Auflagen. Im Dom zu Speyer findet die Feier der Osternacht statt. Sie wird von Bischof Karl Heinz Wiesemann zelebriert. An den Ostergottesdiensten im letzten Jahr konnte er wegen einer Erkrankung nicht teilnehmen. Für musikalische Begleitung sorgt unter anderem der Domchor. Zum Ostersonntag feiert Bischof Wiesemann Gottesdienste um 10 Uhr und um 16:30 Uhr. Für alle Gottesdienste im Dom gilt die 3G-Regel. Eine Anmeldung ist nicht mehr erforderlich. Der evangelische Ostersonntagsgottesdienst in der Speyerer Gedächtniskirche in Speyer beginnt um 10 Uhr mit Kirchenpräsidentin Dorothee Wüst. Bei allen Gottesdiensten der evangelischen Kirchengemeinde gilt weiterhin die Maskenpflicht beim Ein- und Ausgang. Die Maskenpflicht am Sitzplatz ist aufgehoben.