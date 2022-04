per Mail teilen

Unbekannte haben in Frankenthal das Ortsschild zum Stadtteil Flomersheim gestohlen. Zeugen meldeten am Wochenende, dass sich zwei Täter an dem Schild zu schaffen machen. Eine Polizeistreife stellte anschließend vor Ort den Diebstahl fest. Der Schaden wird auf etwa 100 Euro geschätzt.