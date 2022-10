Schöner Wohnen in Hagenbach: Bürger sollen nach Ortskernsanierung zahlen

In Hagenbach (Kreis Germersheim) sollen die Eigentümer von mehr als 200 Grundstücken nach einer Ortskernsanierung zahlen. Einige wollen sich mit einer Bürgerinitiative dagegen wehren.

Stadt Hagenbach - Christian Hutter

Nach 22 Jahren hat die Stadt Hagenbach ihre Sanierungsarbeiten im Ortskern abgeschlossen. Jetzt sollen die Anwohner im Sanierungsgebiet zum Teil kräftig zur Kasse gebeten werden. Die Forderungen der Stadt belaufen sich je nach Grundstücksgröße auf bis zu 45.000 Euro. Die Stadt argumentiert, die Grundstücke seien durch die Sanierung wertvoller geworden. Zur Zahlung verpflichtet sind laut Stadt alle Bürger, die im Sanierungsgebiet wohnen. Sie bezieht sich dabei auf den Paragrafen 154 des Baugesetzbuches.

Bürgerinitiative mit rund 70 Mitgliedern

Die eigens gegründete "Bürgerinitiative gegen Ausgleichsbeiträge" in Hagenbach will das so nicht hinnehmen. Rund 70 Mitglieder haben sich ihr angeschlossen. Sie kritisieren, dass die Stadt sie nicht umfassend darüber informiert habe, dass sie zwanzig Jahr später so hohe Summen für den Wertzuwachs ihrer Grundstücke zahlen müssten.

Einer der Initiatoren der Bürgerinitiative ist Friedel Schwager. "Für mein Grundstück von 373 Quadratmetern soll ich 3.394,30 Euro berappen. Dabei habe ich alle Sanierungsmaßnahmen an meinem Haus selbst bezahlt, so dass sie zum Ortsbild passen", ärgert sich Schwager. Generell findet er es ungerecht, dass nur diejenigen Zahlen müssen, deren Grundstücke im Sanierungsgebiet liegen, denn schließlich profitierten alle vom verschönerten Ortskern und ganz besonders die Stadt.

Handwerker bei einer Sanierung (Archivbild) dpa Bildfunk Picture Alliance

Stadt: Direkte Anwohner profitieren von schönerem Ortskern

Die Stadt versteht den Unmut, erklärt aber gegenüber dem SWR, dass die Kosten der Sanierungsmaßnahmen wegen des Paragrafens 154 nicht auf alle Grundstückseigentümer in der Stadt Hagenbach verteilt werden könnten. Nur die Bewohner im Sanierungsgebiet profitierten von den Maßnahmen, weil ihre Grundstücke im Wert nun gestiegen seien und deshalb müssten auch nur diese Grundstückseigentümer bezahlen.

Um den Bürgern aber nun doch entgegenzukommen, wurde im Stadtrat am 15. September einstimmig beschlossen, dass den betroffenen Eigentümern ein zinsloses Tilgungsdarlehen für fünf Jahre gewährt werden soll.

Bürger legen Widerspruch ein

Friedel Schwager reicht dieses Zugeständnis nicht. Er hat zusammen mit 18 weiteren Eigentümern Widerspruch gegen die Finanzbescheide eingelegt. Die Stadt wird sich entsprechend des Verwaltungsverfahrensgesetz nun die einzelnen Widersprüche anhören. Falls es zu keiner Rücknahme kommt, landet der Fall vor dem Kreisrechtsausschuss zur Entscheidung. "Diesen Papierkrieg hätte man sich sparen können.", meint Schwager.