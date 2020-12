Im südpfälzischen Offenbach an der Queich ist die Hauptstraße heute wieder für den Verkehr freigegeben worden. Die viel befahrene Ortsdurchfahrt war fast zwei Jahre lang wegen Bauarbeiten gesperrt und der Verkehr wurde weiträumig umgeleitet. Der Bürgermeister der südpfälzischen Gemeinde zeigte sich erfreut über das Ende der Bauarbeiten. Die Öffnung dieser Hauptverkehrsachse sei eine große Entlastung für die Bürger. Außerdem finde er es erstaunlich, dass die Arbeiten im Zeitrahmen geblieben seien. Vor Beginn der Bauarbeiten hatten die geplanten Umleitungen für Diskussionen in der Gemeinde gesorgt. In der Offenbacher Hauptstraße waren in den vergangenen Monaten die Fahrbahn, die Gehwege und Leitungen erneuert worden. Die Kosten dafür liegen bei rund 3,9 Millionen Euro.