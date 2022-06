Ortsbeirat diskutiert über weitere Suche nach Geothermie und Lithium

Ein Unternehmen aus Karlsruhe will ab August in der Südpfalz nach möglichen Standorten für Erdwärmekraftwerke suchen. Der Ortsbeirat von Landau-Wollmesheim wurde am Donnerstagabend über das Projekt informiert. Gesucht werden sollen außerdem Lithium-Vorkommen. Das Leichtmetall wird zur Herstellung von Batterien benötigt. Die Suche nach den Vorkommen werde etwa drei Wochen dauern, teilte die Karlsruher Firma mit. Eingesetzt würden LKW, die mit Rüttelplatten den Boden in Schwingungen versetzen. Anhand der Schallwellen erkennen Experten, ob Lagerstätten vorhanden sind. Der Ortsvorsteher von Wollmesheim, Rolf Kost, sagte dem SWR, er sehe das Projekt positiv. Angesichts der kritischen Energiesituation wäre es schön, wenn sein Dorf mit Erdwärme versorgt werden könnte.