Als Ersatz für den Corona-bedingt ausgefallenen Wurstmarkt, soll daheim vor dem Computer gefeiert werden, mit eigens für diesen Anlass gedrehtem Filmmaterial. Nach Angaben der Stadt Bad Dürkheim beginnt der virtuelle Wurstmarkt am Samstag in einer Woche. Eröffnung mit Fassanstich, literarischer Frühschoppen und Jazz im Weindorf - das Film-Programm umfasst vieles von dem, was auch auf dem richtigen Wurstmarkt dazugehört. Zehn Drehtage hat die Stadt Bad Dürkheim nach eigenen Angaben investiert, und mehrere zehntausend Euro ausgeben. Am Samstag in einer Woche um 10:30 Uhr, wird das entstandene Filmmaterial dann freigeschaltet. Wer will, kann sich vorher ein Weinpaket bestellen, mit ausgewählten Weinen, einem Dubbeglas und außerdem geht eine Wurstmarkt-Winzer-Brosche in den Verkauf. Der Erlös soll komplett den Schaustellern zukommen, denen der Umsatz weggebrochen ist. Informationen zum "Wurstmarkt daheim" gibt es unter anderem in der Tourist-Info und auf der Internetseite des Bad Dürkheimer Wurstmarktes.