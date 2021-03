Interessierte können sich am Donnerstagabend ab 18 Uhr bei einer Online-Veranstaltung über den deutsch-französischen Weinbau-Studiengang in Neustadt-Mußbach und dem Elsass informieren. Dabei stellen sich unter anderem die Professoren vor und es gibt Informationen über Sprachkurse und Praktika. Der deutsch-französische Weinbaustudiengang ist im September des vergangenen Jahres gestartet. Die Vorlesungen werden in Neustadt-Mußbach und in Colmar gehalten.