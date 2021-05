per Mail teilen

Die Stadt Ludwigshafen lädt am Abend zu einer Online Sprechstunde zur geplanten Stadtstraße ein, die nach dem Abriss der Hochstraße Nord entstehen soll. Die Veranstaltung wird ab 18 Uhr im Internet auf „YouTube“ übertragen. Dabei will die Stadtverwaltung Themen aufgreifen, von denen sie annimmt, dass sich viele Bürgerinnen und Bürger dafür interessieren. In der Online-Sprechstunde wollen unter anderem Ludwigshafens Oberbürgermeisterin Steinruck und Baudezernent Thewalt Fragen beantworten wie „Werden die überarbeiteten Planungen die erwarteten Verbesserungen bringen? Oder „Was heißt es für den Verkehr, wenn die Hochstraße Nord abgerissen und die Stadtstraße gebaut wird?“. Die verschiedenen Anliegen können parallel über einen Chat auf der Seite „ludwigshafen-diskutiert.de“ angesprochen werden. Auf dieser Seite hatten Interessierte bereits seit zwei Wochen Fragen zur geplanten Stadtstraße stellen können. Die Antworten darauf können im Internet nachgelesen werden.