Trotz Wahlsiegs nicht in den Bundestag

Er hat gewonnen und doch verloren: Sertac Bilgin aus Ludwigshafen ist enttäuscht. Er hat in seinem Wahlkreis Ludwigshafen/Frankenthal die meisten Erststimmen geholt und zieht trotzdem nicht in den Bundestag ein. So wie auch zwei Partei-Kollegen aus Mainz und Trier. Grund dafür ist das neue Wahlrecht in Deutschland.

Wahlrechtsreform für kleineren Bundestag

Ein Stimmensieg im Wahlkreis bedeutet nicht mehr wie bisher, dass die gewählte Person auch automatisch in den Bundestag einzieht. Das Ergebnis der Zweitstimmen muss die Erststimmen decken.

Das heißt: Parteien müssen mit der Zweitstimme genug Sitze gewonnen haben, damit auch alle Direktmandate berücksichtigt werden können. Bei der CDU in Rheinland-Pfalz ist das bei drei Wahlkreisen nicht der Fall.