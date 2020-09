Drei Männer müssen sich ab Montag wegen Computerbetrugs und Geldwäsche in Millionenhöhe am Landgericht Landau verantworten. Sie haben laut Anklage Millionen Euro von fremden auf eigene Konten überwiesen.

Die Täter sollen von Oktober 2018 bis Anfang 2020 zahlreiche Bankkonten geplündert haben. Die 23, 27 und 29 Jahre alten Angeklagten haben demnach unter anderem von Landau aus über das Internet Bankkonten ausspioniert und davon hohe Geldbeträge auf ihre eigenen Konten transferiert. Um den Betrug zu verschleiern, floss das Geld dann auf eine große Anzahl weiterer Konten und wurde teils in Bitcoins umgewandelt.

Vor dem Landauer Landgericht hat am Montag ein Prozess um Cyberkriminalität begonnen dpa Bildfunk picture alliance /Uwe Anspach/dpa

Kriminelle Arbeitsteilung

Der Staatsanwalt nannte das Vorgehen der drei Angeklagten beim Prozessauftakt am Montag eine "perfekte kriminelle Arbeitsteilung". So soll einer der Angeklagten, ein Student aus Worms, über das Darknet die Daten der Kontobesitzer eingekauft haben. Das Darknet ist eine anonyme Internetplattform, in der Nutzer in der Regel unerkannt bleiben.

Weitere Kontodaten habe er über Phishing-Mails ausspioniert. Unter Phishing versteht man Versuche, mit Hilfe von gefälschten Webseiten, E-Mails oder Kurznachrichten an persönliche Daten eines Internet-Nutzers zu gelangen.

Ein weiterer Angeklagter hat nach Angaben der Staatsanwaltschaft für den Betrug zahlreiche Konten in der Region und im Ausland eingerichtet - teils mit extrem hohen Überziehungslimits bis zu 100.000 Euro und mehr. Gleichzeitig soll er auch Konten für die Internetwährung Bitcoin eingerichtet haben, um später echtes Geld von seinen Konten in die Internetwährung umwandeln zu lassen. Ziel des Ganzen war laut Anklage, so die Nachverfolgung zu erschweren.

TAN-Nummern abgefangen

Der dritte Angeklagte, ein Profi aus der Kommunikationsbranche, soll sich mittels gefälschter SIM-Karten Zugang zu den Smartphones von Geschädigten verschafft haben. Auf diesem Weg gelangte er laut Staatsanwaltschaft an TAN-Codes für Online-Banking-Vorgänge. Solche Codes werden vor einer Online-Buchung von Banken an Kontoinhaber verschickt - eigentlich um die Zahlungsvorgänge zu schützen.

Auf diese Weise sollen die drei Angeklagten über Nacht zahlreiche Konten leergeräumt haben.

Unbekannter Auftraggeber

Die Anklage erfolgte durch die Generalstaatsanwaltschaft Koblenz, wo eine Taskforce für Cyberkriminalität angesiedelt ist. Laut Anklage handelten die drei Männer im Auftrag eines unbekannten weiteren Täters. Er sei der Drahtzieher des Computerbetrugs gewesen und habe die Angeklagten für ihre Dienste mit einem Anteil an der Beute entlohnt.