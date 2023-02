"One Billion Rising" in der Pfalz: Tanzen gegen Gewalt gegen Frauen

Zum Aktionstag "One Billion Rising“ sind am Dienstag in der Vorder- und Südpfalz Tanz-Flashmobs geplant. Die Städte Speyer, Ludwigshafen und Landau beteiligen sich an der Aktion.

Flashmob in Landau Nach Angaben der Stadt Landau wird um 16:30 Uhr auf dem Rathausplatz ein Tanzflashmob aufgeführt. Die Teilnehmerinnen haben dazu eine besondere Tanzchoreographie einstudiert. Oberbürgermeister Dominik Geißler werde ein Grußwort sprechen. Flashmob in Speyer In Speyer gibt es eine Tanzaktion um 18 Uhr auf dem Geschirrplätzel. Speyerer Schulen, die Beratungsstelle "Frauennotruf Speyer" und die Stadt unterstützen die Aktion. Sozialdezernentin Monika Kabs sagte wörtlich "gemeinsam wollen wir uns gegen Gewalt und für die Rechte von Frauen erheben". Flashmob in Ludwigshafen In Ludwigshafen treffen sich die Frauenrechtlerinnen um 17 Uhr vor dem Rathaus und ziehen dann zum Platz der Deutschen Einheit vor dem Einkaufszentrum „Rheingalerie". Dort werden gegen 17:30 Uhr 150 Tänzerinnen und Tänzer erwartet.