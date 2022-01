Speyer: Weitere Omikron-Fälle im Diakonissen-Stiftungs-Krankenhaus

Auch in der Pfalz breitet sich die Omikron-Variante langsam aus. Den größten Ausbruch bisher gab es auf der geriatrischen Station des Diakonissen-Stiftungs-Krankenhauses in Speyer.

Auf der Station sind nach Angaben vom Montag inzwischen acht Patienten und neun Klinikmitarbeiter positiv auf Corona getestet worden. Allein 14 der insgesamt 17 Fälle haben sich demnach mit der Omikron-Variante des Virus infiziert.

Patienten sind hochbetagt, aber symptomfrei

Wie eine Sprecherin des Diakonissen-Stiftungs-Krankenhauses mitteilte, sind alle der teils hochbetagten Patienten symptomfrei. Lediglich bei einigen der Mitarbeitenden seien leichte Grippe-Symptome aufgetreten. Betroffene Mitarbeitende wie Patienten seien alle mindestens doppelt geimpft und überwiegend geboostert.

Patienten wurden isoliert

Alle infizierten Patienten seien auf eine Isolierstation verlegt worden. Die infizierten Mitarbeitenden und ihre Kontaktpersonen befinden sich laut Krankenhaus in häuslicher Quarantäne. Alle Patienten und Mitarbeitenden würden regelmäßig getestet. Auf Grund des Corona-Ausbruchs gilt seit dem 27. Dezember ein Besuchsverbot. Außerdem werden gerade keine neuen Patienten aufgenommen. Die Krankenhausleitung sei in enger Abstimmung mit dem zuständigen Gesundheitsamt.

Gesundheitsämter melden weitere Fälle

Auch das Gesundheitsamt für den Kreis Bad Dürkheim und die Stadt Neustadt meldete auf SWR-Anfrage zwei bestätigte Omikron-Fälle (Stand 3. Januar). Außerdem gibt es im Rhein-Pfalz-Kreis drei bestätigte Fälle der neuen Corona-Mutation.

Das Landesuntersuchungsamt meldete am Montag in der zahlreiche, bisher unbestätigte Verdachtsfälle in der Pfalz, unter anderem 59 im Kreis Südliche Weinstraße, 46 im Rhein-Pfalz-Kreis, 35 in Speyer und 28 in Landau.