Ohne Elterntaxi zur Schule: Aktion von Grundschule in Germersheim

Verkehrschaos und kleinere Unfälle vor Schulbeginn sind Alltag vor vielen Schulen. Um dem einen Riegel vorzuschieben, hat sich der Elternbeirat der Eduard-Orth-Grundschule Germersheim eine besondere Aktion einfallen lassen.



Parkende Autos kreuz und quer und kein Durchkommen mehr - das morgendliche Verkehrschaos an der Germersheimer Eduard-Orth-Grundschule mit etwa 420 Schülern sei einfach nicht mehr weiter tragbar gewesen, so Said Koca, Vorsitzender des Elternbeirats. Und weiter: "Es wurde einfach immer schlimmer." Als es zuletzt auch noch zwei Unfälle gab, ein Kind und ein Vater seien angefahren worden, "da war für uns klar, dass wir handeln müssen."

Germersheim: Stempel sammeln für Schulweg ohne Elterntaxi

Für einen Zeitraum von sechs Wochen installierte der Elternbeirat in Kooperation mit Polizei und Ordnungsamt fünf Stationen, an denen die Kinder auf ihrem Schulweg zu Fuß oder mit dem Fahrrad vorbei kommen. Dort konnten sie in einem kleinen Pass Stempel sammeln.

"Unsere Kinder waren stolz auf ihre Stempel, zeigten ihren Klassenkameraden freudig, wie viele sie schon sammeln konnten," erinnert sich Eva Lappe, Klassenlehrerin der 2b. Es blieb aber nicht beim Stempelsammeln: Für die drei Klassen mit den meisten gesammelten Stempeln gab es attraktive Preise zu gewinnen.

Siegerklassen haben tolle Ausflüge gewonnen

Gewonnen haben die Klassen 2b, 4c und 4e. Klassenlehrerin Lappe freut sich besonders, dass gerade ihre "Kleinen" den ersten Platz geschafft haben. Denn die würden besonders häufig von den Eltern vorgefahren. Den Preis - eine Rundfahrt mit der Wasserschutzpolizei - dürfen sie am Donnerstag einlösen.

Auch die Schülerinnen und Schüler der Klassen 4c und 4e fiebern voller Vorfreude ihrem zweiten und dritten Preis entgegen. "Wir machen eine Führung in der Germersheimer Festung und in den Gängen unten, darauf freue ich mich schon, weil es dort kühl und auch ein bisschen gruselig ist", sagt die zehnjährige Lamar. Sie sei auch vor der Aktion schon mit dem Fahrrad zur Schule gekommen und nur ein oder zwei Mal von Freunden mit dem Auto gefahren worden.

Anders ist es bei der neunjährigen Veronika aus der Parallelklasse, die vor der Aktion mit dem Auto zur Schule gebracht wurde und nun mit dem Fahrrad kommt: "Es ist okay für mich mit dem Fahrrad zu fahren. Es macht mir auch Spaß und ist besser für die Umwelt", findet sie.

Schulleitung: Bewegung vor der Schule wichtig

Für Schulleiterin Simone Trösch sind mit Blick auf den Schulweg zu Fuß oder mit dem Rad vor allem zwei Punkte wichtig: "Den Kindern tut es gut, sich direkt am Morgen zu bewegen, sie haben so einen ganz anderen Schwung." Die Kinder würden sich ohnehin viel zu wenig bewegen. Gleichzeitig könnten Kinder, die im selben Gebiet wohnten, den Schulweg gemeinsam zurücklegen und damit schon vor der Schule soziale Kontakte pflegen.

Für den Elternbeirat um den Vorsitzenden Koca ist es in erster Linie wichtig, dass die Kinder sicher zur Schule kommen und gleichzeitig auch selbstständiger werden. Die Kinder, die noch zu klein sind, um den Schulweg allein zurückzulegen, wie die der Gewinnerklasse 2c, würden nun von ihren Eltern zu Fuß oder auf dem Rad begleitet.

"Drive-In Mentalität" langfristig ändern

Die Aktion zieht Kreise: "Die Eltern haben sich untereinander von der Aktion erzählt. Das hat eine Kettenreaktion ausgelöst und dazu geführt, dass wir gewinnen konnten", berichtet Klassenlehrerin Lappe. Und Schulleiterin Trösch fügt hinzu: "Die Mentalität Drive In, also dass manche Eltern Ihre Kinder am liebsten direkt bis ins Klassenzimmer fahren möchten, verursacht für alle Beteiligten nur Stress." Es sei gelungen viele Eltern durch die Aktion zum Nachdenken zu bewegen.

Nun hoffen Schulleiterin und Elternbeirat, dass sich dadurch auch langfristig etwas ändern wird. Aus diesem Grund soll "Ohne Elterntaxi zur Schule" im kommenden Schuljahr auf jeden Fall nochmals durchgeführt werden. "Die Klasse meines Sohnes konnte dieses Jahr nichts gewinnen, sie sind aber schon jetzt motiviert für die Stempelaktion nach den Sommerferien" sagt dazu Koca vom Elternbeirat. Auch ein neu angebrachtes Schild, verschärfte Polizeikontrollen und hohe Bußgelder könnten dazu beitragen, dass sich Verkehrssituation rund um die Schule beruhige, hofft Koca.