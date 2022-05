Betrunkene Autofahrerin landet in Gleisbett

In Ludwigshafen-Oggersheim ist eine betrunkene Autofahrerin am Samstagmorgen mit ihrem Wagen im Gleisbett der Bahn gelandet. Nach Angaben der Polizei gab die Frau an, dass ihr an der Kreuzung Sternstraße und Mannheimer Straße beim Abbiegen plötzlich ein silberfarbener Wagen entgegengekommen sei. Sie sei daraufhin ins Gleisbett ausgewichen. Im Gespräch hätten die Beamten allerdings festgestellt, dass die Frau Alkohol getrunken hatte. Ein Atemalkoholtest vor Ort habe 1,5 Promille ergeben. Die Frau wurde zur Entnahme einer Blutprobe auf die Dienststelle gebracht, außerdem wurde ihr Führerschein sichergestellt. Sie erwartet nun unter anderem ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr. Die Polizei sucht jetzt Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können.